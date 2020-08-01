 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:05 | 3.08.2020

Фото: iryston.tv

Екатеринбуржца отправили в колонию за поджог автомобиля

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Чернова, обвиняемого в умышленном поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

20 января этого года Чернов на почве личных неприязненных отношений решил поджечь автомобиль «ГАЗ 2705», принадлежавший его бывшему работодателю. Злоумышленник считал, что тот заплатил ему за работу меньше ожидаемого.

Подсудимый пришел во двор на улице 40-летия Комсомола, где и отыскал припаркованный автомобиль. Будучи в состоянии опьянения из-за обиды после ссоры он поджёг машину. В результате пострадал не только «ГАЗ 2705», но и припаркованные слева и справа «LAND ROVER» и «LADA VESTA». Общая сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч рублей.

Суд назначил Дмитрию Чернову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:15 | 3.08.2020
В Академическом ночью сгорела LADA Priora

10:54 | 3.08.2020
В Екатеринбурге закрыли движение на перекрестке Авиационная – Союзная

10:37 | 3.08.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

10:05 | 3.08.2020
Екатеринбуржца отправили в колонию за поджог автомобиля

09:48 | 3.08.2020
Огромный ангел-хранитель флоры появился в Екатеринбурге

09:30 | 3.08.2020
В столице Урала стартует третий этап опрессовок

09:14 | 3.08.2020
Под Екатеринбургом пропал 45-летний мужчина

02.08.2020

20:57 | 2.08.2020
Полицейские выкинули из машины пакет, который пыталась передать Гауэрту его мама

20:48 | 2.08.2020
Под Тугулымом пресекли незаконную рубку леса и поймали нарушителей

20:26 | 2.08.2020
«Мне страшно, в какой мы стране живем». Мама Дениса Гауэрта озвучила свое мнение о приговоре

20:20 | 2.08.2020
У Ленинского здания суда толпа скандирует лозунг «Позор суду» после оглашения приговора Гауэрту

20:01 | 2.08.2020
Суд вынес приговор мужчине, задержанному на пикете в поддержку Хабаровска

18:57 | 2.08.2020
Пешеход в Екатеринбурге попал под автобус

18:37 | 2.08.2020
На Новой Сортировке в Екатеринбурге загорелась квартира

18:30 | 2.08.2020
«Защитники как заложники». Общественных защитников по делу Дениса Гауэрта не выпускают из зала суда

комментариев: 1

18:20 | 2.08.2020
Свердловский «Автомобилист» потерпел поражение в контрольном матче в Уфе

18:04 | 2.08.2020
Родственникам задержанного Дениса Гауэрта не дают передать ему еду

комментариев: 1

17:42 | 2.08.2020
Супруга задержанного Дениса Гауэрта рассказала свою версию событий

17:02 | 2.08.2020
В Екатеринбурге появился двор со «Смешариками»

16:19 | 2.08.2020
У здания суда, где идет заседание по делу Дениса Гауэрта, продолжают собираться люди

15:32 | 2.08.2020
Свердловчан ждёт жаркое начало недели

14:18 | 2.08.2020
Коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья

14:15 | 2.08.2020
В Прикамье предпринимателям продлили время получения льготных займов

14:11 | 2.08.2020
В Прикамье подтверждено еще 85 случаев COVID-19

14:09 | 2.08.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионеров

13:41 | 2.08.2020
В Екатеринбурге потерявшаяся бабушка просит найти её родственников

12:54 | 2.08.2020
В России число заражённых коронавирусом превысило 850 тысяч

12:42 | 2.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек

12:39 | 2.08.2020
На Среднем Урале от коронавируса спаслись ещё 156 человек

12:36 | 2.08.2020
Число умерших свердловчан с COVID-19 превысило 280

12:33 | 2.08.2020
В Свердловской области коронавирус обнаружен ещё у 199 человек

12:33 | 2.08.2020
В Екатеринбурге начался суд над задержанным на акции в поддержку Хабаровска

12:13 | 2.08.2020
В Первоуральске без вести пропала пенсионерка

11:49 | 2.08.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорели несколько автомобилей

11:35 | 2.08.2020
В скейт-парке в Нижнем Тагиле пострадал мальчик

11:17 | 2.08.2020
В Екатеринбурге на женщину упала балконная рама

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 