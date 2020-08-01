Екатеринбуржца отправили в колонию за поджог автомобиля

10:05 | 3.08.2020

Фото: iryston.tv

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Чернова, обвиняемого в умышленном поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



20 января этого года Чернов на почве личных неприязненных отношений решил поджечь автомобиль «ГАЗ 2705», принадлежавший его бывшему работодателю. Злоумышленник считал, что тот заплатил ему за работу меньше ожидаемого.



Подсудимый пришел во двор на улице 40-летия Комсомола, где и отыскал припаркованный автомобиль. Будучи в состоянии опьянения из-за обиды после ссоры он поджёг машину. В результате пострадал не только «ГАЗ 2705», но и припаркованные слева и справа «LAND ROVER» и «LADA VESTA». Общая сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч рублей.



Суд назначил Дмитрию Чернову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»