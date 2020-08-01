Огромный ангел-хранитель флоры появился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 2 августа завершился международный фестиваль уличного искусства Public Art. Стрит-артер из Омска Марат Абишев представил одну из финальных работ – «Ангел-хранитель флоры».Арт-объект появился на торце девятиэтажного дома на улице Шефской, 61. Автор сообщает, что данная работа может стать первой в цикле изображения ангелов.— Рисовать просто крылья и перья показалось слишком легким решением. Так возник ангел с крыльями из листьев. Для зрителя этот сюжет может открыться не сразу, а для кого-то рисунок так и останется абстрактной растительной композицией. Это ангел-хранитель флоры, охраняющий природу и тех, кто заботится о ней, — объяснил смысл своей работы Марат Абишев.