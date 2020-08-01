В столице Урала стартует третий этап опрессовок

09:30 | 3.08.2020

Фото: local.yandex.by

Сегодня в столице Урала начнется финальный этап опрессовок. Испытания будут проходить до 6 августа.



Так, сегодня с 23:00 до 7:00 4 августа пройдут испытания подающих квартальных и распределительных тепловых сетей. А на 5 и 6 августа с 00:00 до 6:00 назначены испытания подающих трубопроводов магистральных тепловых сетей.



Энергетики советуют на время проведения опрессовок не парковать автомобили около теплотрасс. Если же будут заметны испарения и протечки в трубах, необходимо позвонить в центральную диспетчерскую по номеру 8 (343) 222-30-05.



Напомним, что ранее опрессовки прошли в конце мая и начале июля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»