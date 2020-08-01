Под Екатеринбургом пропал 45-летний мужчина

09:14 | 3.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В поселке Горный Щит пропал 45-летний Александр Сергеевич Акулов. Его местонахождение неизвестно с 31 июля.



Приметы пропавшего: рост 198 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.



На момент пропажи мужчина был одет в черный спортивный костюм, белую футболку и черные сланцы.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Акулова, просят сообщить информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»