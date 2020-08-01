«Мне страшно, в какой мы стране живем». Мама Дениса Гауэрта озвучила свое мнение о приговоре

20:26 | 2.08.2020

Мама Дениса Гауэрта Оксана рассказала, что не согласна с приговором и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку:



"Я, конечно, против этого решения. Мне страшно, в какой мы стране живем, мне страшно за наших детей. Это что происходит? Я очень благодарна всем активистам, на своем пути я не встречала таких людей. Кланяюсь, как мать, и благодарю за помощь и за поддержку", - рассказала женщина корреспонденту veved.ru.



Напомним, что мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Гауэрта приговорили к пяти суткам административного ареста.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»