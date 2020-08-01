На Новой Сортировке в Екатеринбурге загорелась квартира

18:37 | 2.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на Новой Сортировке произошёл пожар в квартире на десятом этаже дома на улице Софьи Перовской, 101. Из горящего здания эвакуировали 15 человек, в том числе трёх детей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 16:21. На место выезжали 10 человек личного состава на четырёх единицах техники.



Огонь распространился на площади 31 квадратный метр, в результате чего были повреждены балкон и домашние вещи в квартире.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»