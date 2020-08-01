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18:30 | 2.08.2020

«Защитники как заложники». Общественных защитников по делу Дениса Гауэрта не выпускают из зала суда

Из здания Ленинского районного суда Екатеринбурга, в котором сейчас проходит заседание суда по делу задержанного накануне Дениса Гауэрта, не выпускают общественных защитников. Об этом рассказала Елена Шукаева, пришедшая поддержать Гауэрта.

«Сейчас защитник пытался выйти из зала суда, его оттуда не выпускают. Их не пускают ни покурить, ничего – защитники там сидят как заложники, им нельзя выходить на улицу», – рассказала женщина.

Интересы Гауэрта в суде отстаивал один профессиональный адвокат и два общественных защитника, которым он выписал доверенность - Сергей Зыков и Андрей Щукин.

При этом отметим, что юрист представляющий интересы МВД на улицу выходил. Судя по всему суд и полиция боятся, что происходящее в зале суда станет достоянием гласности.

Также отметим, что судебное заседание, начавшееся в 12:00, продолжается уже четыре с половиной часа.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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