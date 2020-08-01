Свердловский «Автомобилист» потерпел поражение в контрольном матче в Уфе

18:20 | 2.08.2020

Фото: скрин трансляции

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Уфе потерпел поражение в контрольном матче с «Салаватом Юлаевым». Игра завершилась со счётом 6:4.



На протяжении двух периодов преимущество оставалось за «Автомобилистом», однако в третьем игровом отрезке хозяева льда сравняли счёт и вышли вперёд.



Напомним, ещё одну встречу команды проведут завтра, 3 августа. Она также состоится в Уфе, но начнётся раньше, в 13:00. Прямая трансляция пройдёт на YouTube-канале ХК «Салават Юлаев».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»