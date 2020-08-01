Новости дня
18:04 | 2.08.2020
Родственникам задержанного Дениса Гауэрта не дают передать ему еду
По словам мамы, у задержанного проблемы с желудком, и после длительного голода ему может быть плохо. Этот аргумент не подействовал, и полицейские отказались передавать еду. Один из сотрудников полиции сказал матери Гауэрта, что с ним все в порядке. При этом, никто не знает, когда задержанный ел в последний раз:
«Он с утра, неизвестно со скольки сидит в Ленинском районном суде города Екатеринбурга, и мы не знаем, ел ли человек, давали ли ему воду. Выходили свидетели, говорили, что у него сильно трясутся руки. У него вегетососудистая дистония, то есть давление падает, человек сидит и нервничает. У него язва желудка, и недавно его прооперировали с грыжей пищевода», – рассказала корреспонденту veved.ru Оксана, мама Дениса Гауэрта.
Женщина также отметила, что полицейские не отвечают на ее вопросы и хамят:
«В каком он состоянии сейчас находится – мы не знаем и нам никто на этот вопрос не отвечает, двери просто закрывают. Сотрудники полиции с нами не разговаривают, один вышел и нагрубил, второй отвечал, что ничего не знает. Мы попросили, чтобы подошёл человек, который в курсе – положили трубку. Передачку не принимают».
Во время разговора с корреспондентом veved.ru матери Дениса удалось связаться с ним по телефону – ему дали позвонить. Задержанный сказал, что с ним все в порядке.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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