В Екатеринбурге появился двор со «Смешариками»

17:02 | 2.08.2020

Фото: Игорь Усачев / facebook.com

В Екатеринбурге художник Игорь Усачев раскрасил двор дома на улице Хохрякова, 74 персонажами из сериала «Смешарики». Об этом автор граффити написал на своей странице в Facebook.



В создании арт-объекта художнику помогали преподаватели детской студии «Жар-птица» и дети со двора. Идея, как отмечает Усачев, принадлежит маме одной из учениц студии.



«Детвора была очень рада! Планировал, что из каждого окна окружающих домов будут видны свои смешарики. Колорит важен, и я рад, что нравится»,- рассказал художник в Facebook.



Также автор предложил реализовать подобные проекты в других дворах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»