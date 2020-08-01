В Екатеринбурге потерявшаяся бабушка просит найти её родственников

13:41 | 2.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге потерявшаяся 83-летняя Тамара Масленникова ищет своих родственников. Бабушку заметили накануне, 1 августа, на улице Сакко и Ванцетти.



Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», у пенсионерки перебинтованы обе ноги. Она одета в серую куртку с капюшоном, платье и светлые лакированные туфли.



Если вы знаете родственников и родных бабушки – сообщите об этом инфоргу поиска по номеру телефона 8 950 639 66 66.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»