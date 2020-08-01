В России число заражённых коронавирусом превысило 850 тысяч

За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионах.Зафиксировано 70 летальных исходов. За весь период пандемии в России скончались уже 14 128 человек с ранее подтверждённым коронавирусом.За сутки в стране полностью выздоровели 3 649 человек. Всего спаслись от COVID-19 уже 650 173 человека.