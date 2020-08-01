В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек

12:42 | 2.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 2 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 113 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, что составляет почти 57 % от всех заболевших в регионе.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 199 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20983 человек. Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 281. Выписано 156 человек. Общее число выписанных достигло 17834.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»