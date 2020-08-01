На Среднем Урале от коронавируса спаслись ещё 156 человек

12:39 | 2.08.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 156 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 17834 пациента.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 199 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20983 человек. Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 281.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»