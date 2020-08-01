Число умерших свердловчан с COVID-19 превысило 280

12:36 | 2.08.2020

Фото: primorsky.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 281.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 199 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20983 человек. Выписано 156 человек. Общее число выписанных достигло 17834.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»