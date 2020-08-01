В Первоуральске без вести пропала пенсионерка

12:13 | 2.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Abris»

В посёлке Динас в Первоуральске без вести пропала 79-летняя Мугалима Жаппарова. Её местонахождение неизвестно со вчерашнего дня, 1 августа.



Приметы: рост 150 см, телосложение среднее, тёмные и седые волосы, карие глаза. Особые приметы: больные ноги, ходит с двумя тросточками. Последний раз её видели в синем трико, клетчатой мужской рубашке и калошах.



Любую информацию о пропавшей женщине необходимо передавать руководителю поискового отряда «Abris» по номеру телефона +7(961) 767-17-49.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»