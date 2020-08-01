Ночью в Екатеринбурге сгорели несколько автомобилей

11:49 | 2.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге сразу в двух местах горели автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В 22:36 в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре на улице Новгородцевой. Там горел BАЗ 2107. На место выезжали восемь спасателей на двух единицах техники. Пожар потушили в течение двух минут.



Также две минуты у спасателей потребовалось на тушение машин на Сиреневом бульваре. Около 22:50 там загорелись Hyundai и Skoda. На месте работали восемь человек личного состава и две пожарные машины.



Информации о пострадавших нет.



По фактам возгорания автомобилей организована проверка со стороны правоохранительных органов. Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные отдела полиции № 2 Кировского района города проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидентов, а также ведут розыск лиц причастных к ним. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили veved.ru в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»