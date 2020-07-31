В Екатеринбурге на женщину упала балконная рама

11:17 | 2.08.2020

Фото: Е1.RU

В Академическом районе Екатеринбурге на женщину с десятого этажа дома на улице Вильгельма де Геннина упало стекло. Инцидент произошёл накануне днём.



Как отмечают очевидцы, одна из створок балкона выпала и полетела вниз, повредив осколками проходящую мимо женщину.



На место происшествия выезжали сразу две машины скорой помощи. Причины произошедшего устанавливаются. О состоянии здоровья пострадавшей не сообщается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»