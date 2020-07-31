В свердловском посёлке пропал 51-летний мужчина

09:57 | 2.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В посёлке Атиг в Свердловской области без вести пропал 51-летний Олег Шершнев. 28 июля он ушёл из дома и до сих пор не вернулся, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170 см, полное телосложение, серые глаза, светло-русые волосы. Особые приметы: носит очки в чёрной оправе. Последний раз его видели в чёрном спортивном костюме.



Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 8 982 457 89 64.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»