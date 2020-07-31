Новости дня
09:57 | 2.08.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В свердловском посёлке пропал 51-летний мужчина
Приметы: рост 170 см, полное телосложение, серые глаза, светло-русые волосы. Особые приметы: носит очки в чёрной оправе. Последний раз его видели в чёрном спортивном костюме.
Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 8 982 457 89 64.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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