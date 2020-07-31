Задержанный в Екатеринбурге мужчина провел два часа в наручниках

21:18 | 1.08.2020

Люди в ожидании доставки задержанного. Фото: Veved.ru

Мужчина, задержанный в Екатеринбурге на протестной акции, два часа провел в наручниках. Вначале его везли в УМВД по городу Екатеринбургу на Фрунзе, 74 лежа лицом в пол, потом он стоял на коленях с руками за спиной. Позже, спустя пять часов после задержания, мужчина был доставлен в отделение полиции № 9.



По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, задержанного осмотрели в травмпункте.



О том, что по отношению к задержанному применялась физическая сила и у него есть травма на щеке, а также ссадина на плече, рассказали представители ОНК. Информацию о травмах у мужчины подтвердили и в травмпункте.



Стоит добавить, что мужчина не местный. До суда он будет находиться в отделении. Ему вменяют статью 19.3 административного кодекса РФ – неподчинение законному требованию сотрудников полиции. По словам члена ОНК Ирины Скачковой, суд над мужчиной состоится скорее всего завтра.

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