Задержанного на протестах в Екатеринбурге привезли в отделение полиции

Мужчину, задержанного на протестной акции в Екатеринбурге, доставили в отделение полиции №9.Как передает корреспондент veved.ru, показывать прессе его не хотят. Встретиться с задержанным разрешили трем членам ОНК. На данный момент правозащитники находятся в здании отделения.На дверях отделения полиции появились наклейки с надписями "ЯМыХабаровск. ЯМыНарод"