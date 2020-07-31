Ещё восемь новых машин получили сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге

18:32 | 1.08.2020

Фото: Фонд святой Екатерины

Благотворители Фонда святой Екатерины доставили в уральскую столицу ещё восемь новых машин скорой помощи.



«Ранее в Екатеринбург уже привезли 10 машин. Таким образом, сейчас идёт доукомплектование 18 автомобилей. Оставшиеся скорые приедут в город до конца недели. Всего закуплено 30 машин на общую сумму 134 миллиона рублей», — рассказали в Фонде.



Отметим, что первая партия машин прибыла в уральскую столицу в минувшее воскресенье. Ориентировочно через неделю скорые смогут выйти на регулярное дежурство.

© «Вечерние ведомости»