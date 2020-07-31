Задержанного в Екатеринбурге на протесте мужчину должны доставить в отделение полиции через 15 минут

18:15 | 1.08.2020

Люди в ожидании доставки задержанного. Фото: Veved.ru

Мужчину, задержанного на сегодняшней акции протеста в поддержку Хабаровска, должны доставить в отделение полиции через 15 минут.



На данный момент возле отдела собралось порядка 40 человек, пытающихся узнать, что произошло с мужчиной. Некоторые из собравшихся считают, что существует угроза жизни и здоровью задержанного.



Правозащитница Евгения Чудновец рассказала, что написала заявление на сотрудников полиции.



"Меня запустили в отдел полиции написать заявление на действия сотрудников полиции. По моему мнению, они были незаконные. Они нарушали одиночный пикет человека. Это попадает под статью 149 УК РФ. По отношению ко мне была применена грубая сила, я ничего не нарушала, просто шла и говорила сотрудникам, чтобы они не применяли вот эту грубую силу", - сказала Чудновец.







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