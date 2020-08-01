В Екатеринбурге завершилась акция протеста в поддержку Хабаровска

16:36 | 1.08.2020

В Екатеринбурге на площади 1905 года завершилась акция протеста в поддержку жителей Хабаровска.



Большая часть участников акции с площади в настоящее время уже ушла. На улицу вышла девушка с плакатом с надписью: «Хабаровск, мы с тобой!».





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