Мужчину с «Фургаломобилем» попытались задержать второй раз

16:18 | 1.08.2020

Мужчину с «Фургаломобилем» на протестах в Екатеринбурге попытались задержать второй раз.



Полицейские попросили мужчину не нарушать правила.



«Я ничего не нарушаю», - ответил екатеринбуржец.







Женщину-правозащитника, представляющую интересы мужчины, попросили предъявить документы.



Ещё один из задержанный в настоящее время находится в отделении полиции №9. В пресс-службе МВД от комментариев воздержались.

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