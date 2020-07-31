Новости дня
15:31 | 1.08.2020
Екатеринбуржцы рассказывают, почему они вышли на сегодняшнюю акцию протеста
Так, одна из екатеринбурженок, Мария, вышла на акцию, так как её возмущает, что по федеральным каналам уже три недели не показывают новости о происходящем в Хабаровске, а также, что на происходящее не реагирует президент.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:15 | 1.08.2020
Задержанного в Екатеринбурге на протесте мужчину должны доставить в отделение полиции через 15 минут
17:43 | 1.08.2020
Возле отдела полиции №9 Екатеринбурга собралась толпа
16:36 | 1.08.2020
В Екатеринбурге завершилась акция протеста в поддержку Хабаровска
16:18 | 1.08.2020
Мужчину с «Фургаломобилем» попытались задержать второй раз
15:54 | 1.08.2020
Ещё одного человека задержали на протестах в Екатеринбурге
15:20 | 1.08.2020
Участники протестов в Екатеринбурге двинулись на площадь 1905 года
15:06 | 1.08.2020
Появились видео с акции протеста в Екатеринбурге
14:46 | 1.08.2020
Автобус увез задержанного на протестной акции в Екатеринбурге
14:37 | 1.08.2020
В Екатеринбурге начались жесткие задержания протестантов
14:02 | 1.08.2020
В Каменске-Уральском в ДТП погибла женщина
13:06 | 1.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области продолжает снижаться
12:52 | 1.08.2020
Свердловские врачи вылечили 416 пациентов с COVID-19
12:45 | 1.08.2020
В Екатеринбурге выявлено 160 случаев коронавируса
12:43 | 1.08.2020
В Свердловской области скончались ещё 6 человек с коронавирусом
12:40 | 1.08.2020
В Свердловской области выявлено 202 новых случая коронавируса
12:35 | 1.08.2020
В России выявили еще 5 462 случая COVID-19
12:34 | 1.08.2020
В Екатеринбурге люди начали выходить на акции в поддержку Хабаровска
12:00 | 1.08.2020
В Свердловской области разыскивается пропавшая без вести женщина
11:36 | 1.08.2020
Отменен конкурс на предпроектные работы по постройке дороги «Екатеринбург – Казань»
11:15 | 1.08.2020
В селе под Екатеринбургом опрокинулась бетономешалка
10:21 | 1.08.2020
Схема движения троллейбуса №17 в Екатеринбурге изменилась
21:01 | 31.07.2020
Выходные в Свердловской области и Екатеринбурге будут жаркими
20:32 | 31.07.2020
Уральский МХК «Авто» поражением завершил первый предсезонный турнир
20:29 | 31.07.2020
В Свердловской области депутата осудили за дачу взятки
20:11 | 31.07.2020
Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 20 человек
20:04 | 31.07.2020
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий
19:55 | 31.07.2020
В Свердловской области проведено свыше 955 тысяч тестов на COVID-19
19:36 | 31.07.2020
Марафон Ural Life в Екатеринбурге пройдет на открытом воздухе
18:57 | 31.07.2020
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
18:36 | 31.07.2020
Более 100 сотрудников МЧС Свердловской области стали донорами крови