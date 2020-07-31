Екатеринбуржцы рассказывают, почему они вышли на сегодняшнюю акцию протеста

15:31 | 1.08.2020

Жители Екатеринбурга рассказывают, почему они вышли на сегодняшнюю акцию протеста.



Так, одна из екатеринбурженок, Мария, вышла на акцию, так как её возмущает, что по федеральным каналам уже три недели не показывают новости о происходящем в Хабаровске, а также, что на происходящее не реагирует президент.





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