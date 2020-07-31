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15:31 | 1.08.2020

Екатеринбуржцы рассказывают, почему они вышли на сегодняшнюю акцию протеста

Жители Екатеринбурга рассказывают, почему они вышли на сегодняшнюю акцию протеста.

Так, одна из екатеринбурженок, Мария, вышла на акцию, так как её возмущает, что по федеральным каналам уже три недели не показывают новости о происходящем в Хабаровске, а также, что на происходящее не реагирует президент.

© «Вечерние ведомости»

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