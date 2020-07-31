Участники протестов в Екатеринбурге двинулись на площадь 1905 года

Участники протестной акции в защиту Сергея Фургала двинулись от Драмтеатра на площадь 1905 года.В шествии принимают участие порядка 60 человек. По мнению протестантов, задержание Фургала незаконно. Также они говорят, что хотят такого же губернатора.«Нам нужен свой Фургал!», - кричат уральцы.Кроме того, участники шествия говорят, что выступают за возврат прямых выборов мэра и свободу слова.На площади находится «Фургаломобиль», с которого сняты опознавательные знаки. В некоторых машинах, стоящих на парковке, играет песня Виктора Цоя «Перемен». В полицейских машинах сидят порядка 40 сотрудников МВД.Люди в толпе просят участников ничего не кричать. Также они шутят, что в Хабаровске голуби уже толстые и пора бы их подкармливать в Екатеринбурге – здесь они что-то худенькие.