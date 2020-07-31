Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области продолжает снижаться

13:06 | 1.08.2020

Фото: toptver.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, продолжает снижаться.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 29 июля – 223; 30 июля – 215; 31 июля – 210; августа ¬– 202. Сумма – 850.



Дата – количество заболевших: 25 июля – 251; 26 июля – 241; 27 июля – 252; 28 июля – 209. Сумма – 953.



Rt – 850/953=0,89



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 202 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 20 784 случаев COVID-19.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»