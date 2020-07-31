Новости дня
12:52 | 1.08.2020
Фото: hantimansiysk.bezformata.com
Свердловские врачи вылечили 416 пациентов с COVID-19
Напомним, в Свердловской области выявлены 20 784 случая заражения (+202 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 142 человека, в среднем – 582, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 276).
© «Вечерние ведомости»
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18:36 | 31.07.2020
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15:44 | 31.07.2020
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