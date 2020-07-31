Свердловские врачи вылечили 416 пациентов с COVID-19

12:52 | 1.08.2020

Фото: hantimansiysk.bezformata.com

По данным на 1 августа, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению после COVID-19 выписались еще 697 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в регионе составляет 17 678.



Напомним, в Свердловской области выявлены 20 784 случая заражения (+202 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 142 человека, в среднем – 582, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 276).

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