В Екатеринбурге выявлено 160 случаев коронавируса

12:45 | 1.08.2020

Фото: yandex.ua

В Екатеринбурге за минувшие сутки выявлено 160 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.



В Свердловской области за сутки зарегистрировано 202 случая. Уральские врачи вылечили 697 человек, скончались от болезни 6 человек.



Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 20 784 человека. Выписаны из больниц 17 678 человек, 276 пациентов скончались.



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