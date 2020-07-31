В Свердловской области скончались ещё 6 человек с коронавирусом

12:43 | 1.08.2020

Фото: m24.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев смерти от COVID-19. Всего в регионе скончались 276 человек с подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 20 784 случая заражения (+202 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 142 человека, в среднем – 582, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Выписано из больниц 697 человек, всего в регионе врачи вылечили 17 678 пациентов с COVID-19.





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