В Свердловской области выявлено 202 новых случая коронавируса

12:40 | 1.08.2020

Фото: hantimansiysk.bezformata.com

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 202 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 20 784 случая COVID-19.



Состояние 142 госпитализированных оценивается как тяжелое, 121 человека из них находятся в реанимационном отделении, 66 - на аппаратах ИВЛ.



Также врачи зарегистрировали ещё 6 смертей от коронавируса. Всего в Свердловской области с COVID-19 скончались 276 пациентов.

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