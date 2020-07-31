В России выявили еще 5 462 случая COVID-19

За последние сутки в России выявлен 5 462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 114 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 845 443 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исхода, выздоровело 646 524 человек.