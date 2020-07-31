В Екатеринбурге люди начали выходить на акции в поддержку Хабаровска

12:34 | 1.08.2020

Фото: читатель veved.ru

Сегодня в сквере возле Свердловского театра драмы екатеринбурженка вышла на одиночный пикет в поддержку хабаровских протестов.



На плакате женщины написано: «Хабаровск! Я/МЫ с тобой! Путина долой». Представляет ли она какое-либо политическое движение или это ее личная позиция пока неизвестно.



Напомним, в Хабаровске уже больше 20 дней проходят протестные акции в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Сегодня в Хабаровске, по некоторой информации, в протестном шествии приняли участие более 90 тысяч человек, некоторые источники говорят и о 100 тысячах участниках, однако администрация столицы края отчитывается о 3 500 демонстрантов. Кроме этого, несколько дней назад екатеринбуржцы начали получать в мессенджерах приглашения на «кормление голубей», в рассылке датой кормления значится первое августа, а зовут людей в сквер у Драмы.

© «Вечерние ведомости»