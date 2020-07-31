В Свердловской области разыскивается пропавшая без вести женщина

12:00 | 1.08.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Полиция разыскивает пропавшую без вести свердловчанку. Как рассказали в ОМВД России по г. Сухой Лог, Аржанникова Надежда Николаевна ушла из дома 7 июля и не вернулась.



Женщина худощавого телосложения. У нее овальное лицо, светлые волосы и глаза.



Последний раз её видели одетой в синюю кофту, темно-синие джинсы и комнатные тапочки.



Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, просят сообщать её по номеру (34373) 4-27-87 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»