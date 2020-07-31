В селе под Екатеринбургом опрокинулась бетономешалка

11:15 | 1.08.2020

Фото: Е1.RU

В селе Логиново Свердловской области рано утром опрокинулась бетономешалка. На повороте водитель не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречку, а затем – на обочину, где она и перевернулась. Об этом сообщает портал Е1.



По данным ГИБДД, авария произошла на 53-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Водитель бетономешалки был трезв.



В результате аварии никто не пострадал. Движение на дороге не затруднено.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»