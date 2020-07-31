В МЧС напомнили свердловчанам о правилах безопасного отдыха на водоеме

09:36 | 1.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС по Свердловской области в выходные напомнили спасателям о безопасном отдыхе на водоемах.



«С начала лета в Свердловской области на водоёмах утонули 62 человека, из них 15 детей. Все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Тревожная статистика в 2,5 раза превышает показатели прошлого года», - подчеркнули в ГУ МЧС по Свердловской области.



Сейчас спасатели продолжают патрулирование прибрежных территорий. На водоемах работают около 120 межведомственных групп.





Так, совместно с полицейскими спасатели обходят берег озера Шарташ и предупреждают жителей о том, что купание в необорудованных местах – опасно. О правилах безопасного отдыха напоминают карпинские спасатели отдыхающим на пляжах Княсьпинского озера. Патрулирование береговой зоны ведется и в Каменске-Уральском, на Волковском водохранилище.





Сотрудники МЧС желают уральцам безопасного лета.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»