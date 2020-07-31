Мошенницы в Екатеринбурге украли у пенсионерки золото и 300 тысяч рублей

09:18 | 1.08.2020

Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

У 75-летней екатеринбурженки мошенницы похитили золото и 300 тысяч рублей, об этом сообщили в УМВД России по г. Екатеринбургу.



19 июля пенсионерка вышла из дома, чтобы вынести мусор. К ней подошла неизвестная женщина и спросила, как пройти к детскому саду. Продолжив беседу, неизвестная стала убеждать свердловчанку, что на нее наведена порча, а сама злоумышленница – гадалка и может помочь.



«В доказательство своих слов она протянула потерпевшей мешок с канцелярскими скрепками и предложила достать горсть. Потом женщина сказала сжать их в кулаке. Разжав руку, жертва увидела, что одна скрепка покрыта ржавчиной. Незнакомка сказала, что это плохой знак и если не предпринять меры, то через 40 дней у потерпевшей умрет сын», - рассказали в УМВД.



Далее к ним присоединилась ещё одна женщина и рассказала, что хорошо знает гадалку. Она помогла излечить внучку от неисцелимой болезни.



Они попросили пенсионерку принести из дома наличность и золото, после чего гадалка убрала ценности в носок и попросила отвернуться. Носок она засунула жертве за пазуху и сказала носить его там 10 дней. Но через 10 дней в носке вместо денег и золота осталась нарезанная бумага и несколько камней.



По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Сейчас устанавливаются личности злоумышленниц и их местонахождения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»