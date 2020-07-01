Новости дня
21:01 | 31.07.2020
Фото: Катерина Якушева
Выходные в Свердловской области и Екатеринбурге будут жаркими
В субботу, 1 августа, в Свердловской области ночью +12...+17 °С, днём +21...+26 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град. В Екатеринбурге ночью +15...+17 °С, днём +24...+26 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможна гроза.
В воскресенье, 2 августа, в Свердловской области ночью +13...+18 °С, днём +28...+33 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами кратковременные дожди, грозы. В Екатеринбурге ночью +16...+18 °С, днём +30...+32 °С. Переменная облачность, без существенных осадков, вечером кратковременный дождь, гроза.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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21:01 | 31.07.2020
Выходные в Свердловской области и Екатеринбурге будут жаркими
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20:29 | 31.07.2020
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18:36 | 31.07.2020
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18:13 | 31.07.2020
Дмитрий Махонин и Сергей Черезов открыли самый длинный в истории Пермского края газопровод
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В Свердловской области откроют торговые центры
17:27 | 31.07.2020
На дорогах Свердловской области будут ловить нарушителей
17:02 | 31.07.2020
В горбольнице Ревды не будут принимать беременных и рожениц
16:41 | 31.07.2020
В Екатеринбурге к концу года перестроят школу № 25
16:34 | 31.07.2020
Департамент транспорта Перми информирует об изменении порядка пополнения «электронного кошелька»
16:19 | 31.07.2020
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Власти Прикамья поддержат центры психологической помощи семьям
15:44 | 31.07.2020
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15:36 | 31.07.2020
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15:15 | 31.07.2020
До конца следующего года возможность пользоваться мобильной связью появится у 327 тысяч жителей Прикамья
14:59 | 31.07.2020
Мошенники в Екатеринбурге похитили у пенсионерки крупную сумму денег
14:45 | 31.07.2020
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Мы разные, но мы вместе»
13:59 | 31.07.2020
В Екатеринбурге с поезда сняли трёх пьяных пассажиров
13:09 | 31.07.2020
Командиром полка ДПС Екатеринбурга назначили выходца из Твери
13:05 | 31.07.2020
В РФ за сутки коронавирус обнаружили у 5482 человек
12:56 | 31.07.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 123 человек
12:54 | 31.07.2020
В Свердловском районе Перми из-за ремонта улицы Краснополянской изменятся маршруты трех автобусов
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