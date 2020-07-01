Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 20 человек

20:11 | 31.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Днём 31 июля в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом доме на улице Красноуральской. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 20 человек, среди которых оказалось пять детей. Из горящей квартиры с помощью маски дыхательного аппарата пожарными был спасен 1 человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:24. В тушении были задействованы пять единиц техники и 13 человек личного состава.



«На площади одного кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на пятом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. Пожар был потушен в течение двух минут»,- сообщают в пресс-службе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»