В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий

Глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко заявил, что один из акцентов в работе будет сделан на развитии отдаленных территорий – поселков, входящих в состав префектуры. Речь идет о поселках Садовый, Ягодный и Березит. Заявление было сделано сегодня, 31 июля в ходе объезда территории, который глава традиционно проводит по пятницам. В ходе объездов в том числе проверяется, выполнены ли поручения, которые были даны по обращениям жителей.«В первую очередь нам важно, чтобы в населенных пунктах было функционирование всех систем: водоснабжения, электричества, было тепло в домах в зимнее время. Но жизнь человека не ограничивается на работе и доме, ему нужно социальное развитие», - рассказал глава района Роман Кравченко.Так, например, в поселке Ягодный поставили новую автобусную остановку, а в Садовом теперь есть новый тротуар. Также планируется устройство детской площадки возле центра культуры и досуга «Садовый».Кроме того, Администрация работает с рядом пока нерешенных проблем. Жители поселка стали жаловаться на появление мусора на проезжей части. Это связано с тем, что дорога, которая ведет на мусорный полигон, идет через поселок. Поэтому Администрация разработала три варианта движения к полигону, чтобы грузовики ездили тремя потоками.«В ближайшее время данная проблема будет полностью решена. Разрабатывается маршрут, который будет проходить к полигону, минуя населенные пункты», - отметил Роман Кравченко.Следующая остановка главы Орджоникидзевского района была в поселке Березит. В нем была поставлена новая детская площадка за счет средств, выделенных Законодательным собранием Свердловской области. Также в п. Березит построен пожарный водоем для тушения возможных очагов огня.В будущем Орджоникидзевский район будут ждать значительные изменения. Администрация района реализует несколько проектов, одним из которых является территория отдыха, сквер по проспекту Орджоникидзе, где будут находиться детские площадки, бесплатный Wi-fi, а в зимнее время там будет стоять новогодняя ёлка.