 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

20:04 | 31.07.2020

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий

Глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко заявил, что один из акцентов в работе будет сделан на развитии отдаленных территорий – поселков, входящих в состав префектуры. Речь идет о поселках Садовый, Ягодный и Березит. Заявление было сделано сегодня, 31 июля в ходе объезда территории, который глава традиционно проводит по пятницам. В ходе объездов в том числе проверяется, выполнены ли поручения, которые были даны по обращениям жителей.

«В первую очередь нам важно, чтобы в населенных пунктах было функционирование всех систем: водоснабжения, электричества, было тепло в домах в зимнее время. Но жизнь человека не ограничивается на работе и доме, ему нужно социальное развитие», - рассказал глава района Роман Кравченко.

Так, например, в поселке Ягодный поставили новую автобусную остановку, а в Садовом теперь есть новый тротуар. Также планируется устройство детской площадки возле центра культуры и досуга «Садовый».

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий


Кроме того, Администрация работает с рядом пока нерешенных проблем. Жители поселка стали жаловаться на появление мусора на проезжей части. Это связано с тем, что дорога, которая ведет на мусорный полигон, идет через поселок. Поэтому Администрация разработала три варианта движения к полигону, чтобы грузовики ездили тремя потоками.

«В ближайшее время данная проблема будет полностью решена. Разрабатывается маршрут, который будет проходить к полигону, минуя населенные пункты», - отметил Роман Кравченко.

Следующая остановка главы Орджоникидзевского района была в поселке Березит. В нем была поставлена новая детская площадка за счет средств, выделенных Законодательным собранием Свердловской области. Также в п. Березит построен пожарный водоем для тушения возможных очагов огня.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий


В будущем Орджоникидзевский район будут ждать значительные изменения. Администрация района реализует несколько проектов, одним из которых является территория отдыха, сквер по проспекту Орджоникидзе, где будут находиться детские площадки, бесплатный Wi-fi, а в зимнее время там будет стоять новогодняя ёлка.

Дарья Костромина © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:01 | 31.07.2020
Выходные в Свердловской области и Екатеринбурге будут жаркими

20:32 | 31.07.2020
Уральский МХК «Авто» поражением завершил первый предсезонный турнир

20:29 | 31.07.2020
В Свердловской области депутата осудили за дачу взятки

20:11 | 31.07.2020
Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 20 человек

20:04 | 31.07.2020
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий

19:55 | 31.07.2020
В Свердловской области проведено свыше 955 тысяч тестов на COVID-19

19:36 | 31.07.2020
Марафон Ural Life в Екатеринбурге пройдет на открытом воздухе

19:24 | 31.07.2020
В Нижней Туре сотрудники ГИБДД задержали 23-летнего пьяного водителя без прав

18:57 | 31.07.2020
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

18:36 | 31.07.2020
Более 100 сотрудников МЧС Свердловской области стали донорами крови

18:17 | 31.07.2020
В Первоуральске двум женщинам вынесли приговор за хищение 8 миллионов рублей

18:13 | 31.07.2020
Дмитрий Махонин и Сергей Черезов открыли самый длинный в истории Пермского края газопровод

17:59 | 31.07.2020
В Свердловской области откроют торговые центры

17:27 | 31.07.2020
На дорогах Свердловской области будут ловить нарушителей

17:02 | 31.07.2020
В горбольнице Ревды не будут принимать беременных и рожениц

16:41 | 31.07.2020
В Екатеринбурге к концу года перестроят школу № 25

16:34 | 31.07.2020
Департамент транспорта Перми информирует об изменении порядка пополнения «электронного кошелька»

16:19 | 31.07.2020
Куйвашев поручил завершить работы в пострадавших от паводка Нижних Сергах к 15 сентября

16:05 | 31.07.2020
Власти Прикамья поддержат центры психологической помощи семьям

15:53 | 31.07.2020
Советником главы Екатеринбурга по особым поручениям назначен Александр Григорьев

15:44 | 31.07.2020
Екатеринбуржцы начали получать рассылку с приглашением на акцию в поддержку протестов в Хабаровске

15:36 | 31.07.2020
В Екатеринбурге автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой

15:21 | 31.07.2020
К осени в Екатеринбурге откроют магистраль между Широкой Речкой и Академическим

15:18 | 31.07.2020
Каждый восьмой житель Пермского края прошел тестирование на коронавирус

15:15 | 31.07.2020
До конца следующего года возможность пользоваться мобильной связью появится у 327 тысяч жителей Прикамья

14:59 | 31.07.2020
Мошенники в Екатеринбурге похитили у пенсионерки крупную сумму денег

14:45 | 31.07.2020
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Мы разные, но мы вместе»

14:23 | 31.07.2020
Беременным екатеринбурженкам, переболевшим COVID-19, окажут пристальное внимание

13:59 | 31.07.2020
В Екатеринбурге с поезда сняли трёх пьяных пассажиров

13:31 | 31.07.2020
В свердловском заповеднике «Денежкин Камень» огонь больше не распространяется

13:09 | 31.07.2020
Командиром полка ДПС Екатеринбурга назначили выходца из Твери

13:05 | 31.07.2020
В РФ за сутки коронавирус обнаружили у 5482 человек

12:59 | 31.07.2020
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Пермском крае опустился ниже 1

12:56 | 31.07.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 123 человек

12:54 | 31.07.2020
В Свердловском районе Перми из-за ремонта улицы Краснополянской изменятся маршруты трех автобусов

12:49 | 31.07.2020
Ещё 606 свердловчан спаслись от коронавируса

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 