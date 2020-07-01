Марафон Ural Life в Екатеринбурге пройдет на открытом воздухе

19:36 | 31.07.2020

Фото: fb.ru

В Екатеринбурге с 3 по 31 августа пройдет творческий марафон Ural Life. Мероприятия будут проводиться на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности, об этом сообщает управление культуры уральской столицы.



Программа состоит из художественных и театральных мастер-классов для детей от 7 лет, тренировок по народным и современным танцам, а также фитнес-занятий по латиноамериканским танцам.



Добавим, что в марафоне может принять участие любой екатеринбуржец.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»