В Нижней Туре сотрудники ГИБДД задержали 23-летнего пьяного водителя без прав

19:24 | 31.07.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижней Туре сотрудники Госавтоинспекции задержали 23-летнего нетрезвого водителя без водительского удостоверения, об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Инспекторы ДПС задержали нарушителя сегодня в 09:25. Освидетельствование показало 1,528 мл/л алкоголя в крови водителя, что говорит о тяжелой степени опьянения. Также выяснилось, что водительского удостоверения он никогда не получал.



В отношении молодого человека возбудили сразу несколько административных протоколов. Автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял свердловчанин, поместили на специальную стоянку. Уральцу грозит арест от 10 до 15 суток.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»