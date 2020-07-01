18:57 | 31.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков вечером 31 июля и 1 августа в регионе будут шквалистый ветер до 25 м/с, грозы, град и сильные дожди.



ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовало уральцам в период непогоды соблюдать меры безопасности.



Так, жителям региона во время ветра не стоит находиться вблизи ЛЭП, деревьев и легких построек. Водителям не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов. Лучше всего оставлять машину на крытой парковке. Также во время грозы необходимо отключить электроприборы, а находясь на улице – укрыться в углублениях, у подножия склонов, в городских условиях - в подъездах домов или в нишах и арках зданий.



О возникновении чрезвычайных ситуаций стоит сообщать по номеру 101 или 112.

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