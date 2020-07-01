 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

18:17 | 31.07.2020

Фото: ОМВД России по г. Первоуральск

В Первоуральске двум женщинам вынесли приговор за хищение 8 миллионов рублей

В Первоуральске суд вынес приговор двум местным жительницам, совершившим хищение денежных средств коммерческой организации в размере более 8 миллионов рублей, об этом сообщает ОМВД России по городу Первоуральску.

В период с 2018 по 2019 годы 33-летняя женщина, работавшая старшим финансовым консультантом в организации, вместе со своей 47-летней знакомой, оказывавшей бухгалтерские услуги, оформила 114 договоров займа. По бумагам женщины незаконно получили денежные средства. После того как факт мошенничества вскрылся на них было заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сейчас суд вынес приговор, назначив подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 2 года 10 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:01 | 31.07.2020
Выходные в Свердловской области и Екатеринбурге будут жаркими

20:32 | 31.07.2020
Уральский МХК «Авто» поражением завершил первый предсезонный турнир

20:29 | 31.07.2020
В Свердловской области депутата осудили за дачу взятки

20:11 | 31.07.2020
Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 20 человек

20:04 | 31.07.2020
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сделают акцент на развитии отдаленных территорий

19:55 | 31.07.2020
В Свердловской области проведено свыше 955 тысяч тестов на COVID-19

19:36 | 31.07.2020
Марафон Ural Life в Екатеринбурге пройдет на открытом воздухе

19:24 | 31.07.2020
В Нижней Туре сотрудники ГИБДД задержали 23-летнего пьяного водителя без прав

18:57 | 31.07.2020
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

18:36 | 31.07.2020
Более 100 сотрудников МЧС Свердловской области стали донорами крови

18:17 | 31.07.2020
В Первоуральске двум женщинам вынесли приговор за хищение 8 миллионов рублей

18:13 | 31.07.2020
Дмитрий Махонин и Сергей Черезов открыли самый длинный в истории Пермского края газопровод

17:59 | 31.07.2020
В Свердловской области откроют торговые центры

17:27 | 31.07.2020
На дорогах Свердловской области будут ловить нарушителей

17:02 | 31.07.2020
В горбольнице Ревды не будут принимать беременных и рожениц

16:41 | 31.07.2020
В Екатеринбурге к концу года перестроят школу № 25

16:34 | 31.07.2020
Департамент транспорта Перми информирует об изменении порядка пополнения «электронного кошелька»

16:19 | 31.07.2020
Куйвашев поручил завершить работы в пострадавших от паводка Нижних Сергах к 15 сентября

16:05 | 31.07.2020
Власти Прикамья поддержат центры психологической помощи семьям

15:53 | 31.07.2020
Советником главы Екатеринбурга по особым поручениям назначен Александр Григорьев

15:44 | 31.07.2020
Екатеринбуржцы начали получать рассылку с приглашением на акцию в поддержку протестов в Хабаровске

15:36 | 31.07.2020
В Екатеринбурге автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой

15:21 | 31.07.2020
К осени в Екатеринбурге откроют магистраль между Широкой Речкой и Академическим

15:18 | 31.07.2020
Каждый восьмой житель Пермского края прошел тестирование на коронавирус

15:15 | 31.07.2020
До конца следующего года возможность пользоваться мобильной связью появится у 327 тысяч жителей Прикамья

14:59 | 31.07.2020
Мошенники в Екатеринбурге похитили у пенсионерки крупную сумму денег

14:45 | 31.07.2020
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Мы разные, но мы вместе»

14:23 | 31.07.2020
Беременным екатеринбурженкам, переболевшим COVID-19, окажут пристальное внимание

13:59 | 31.07.2020
В Екатеринбурге с поезда сняли трёх пьяных пассажиров

13:31 | 31.07.2020
В свердловском заповеднике «Денежкин Камень» огонь больше не распространяется

13:09 | 31.07.2020
Командиром полка ДПС Екатеринбурга назначили выходца из Твери

13:05 | 31.07.2020
В РФ за сутки коронавирус обнаружили у 5482 человек

12:59 | 31.07.2020
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Пермском крае опустился ниже 1

12:56 | 31.07.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 123 человек

12:54 | 31.07.2020
В Свердловском районе Перми из-за ремонта улицы Краснополянской изменятся маршруты трех автобусов

12:49 | 31.07.2020
Ещё 606 свердловчан спаслись от коронавируса

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 