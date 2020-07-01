В Первоуральске двум женщинам вынесли приговор за хищение 8 миллионов рублей

18:17 | 31.07.2020

Фото: ОМВД России по г. Первоуральск

В Первоуральске суд вынес приговор двум местным жительницам, совершившим хищение денежных средств коммерческой организации в размере более 8 миллионов рублей, об этом сообщает ОМВД России по городу Первоуральску.



В период с 2018 по 2019 годы 33-летняя женщина, работавшая старшим финансовым консультантом в организации, вместе со своей 47-летней знакомой, оказывавшей бухгалтерские услуги, оформила 114 договоров займа. По бумагам женщины незаконно получили денежные средства. После того как факт мошенничества вскрылся на них было заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.



Сейчас суд вынес приговор, назначив подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 2 года 10 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»