В Свердловской области откроют торговые центры

17:59 | 31.07.2020

Торговые центры в Свердловской области откроют 1 августа. Соответствующий указ будет подписан сегодня, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.



«Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную. Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа»,- написал губернатор в социальных сетях.



Куйвашев уточнил, что фуд-корты, кинотеатры и детские комнаты будут закрыты, а посещать ТЦ необходимо с соблюдением всех мер профилактики.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»