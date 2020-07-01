На дорогах Свердловской области будут ловить нарушителей

17:27 | 31.07.2020

В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Свердловской области пройдут рейдовые мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.



Отмечается, что проверять автолюбителей будут не только на дорогах, но и в местах отдыха.



В выходные на прошлой неделе было задержано 162 нетрезвых водителя и ещё 156 автолюбителей, которые не имеют водительского удостоверения.



Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде грозит лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до двух лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»