В Екатеринбурге к концу года перестроят школу № 25

16:41 | 31.07.2020

Фото: Уральский меридиан

В Екатеринбурге на Широкой речке перестраивают старое здание школы №25, расположенной на улице Феофанова. Учебное заведение будет рассчитано на 400 мест.



Как сегодня уточнил представитель подрядчика, строительные работы завершат к декабрю 2020 года, после чего начнётся процедура лицензирования.



Согласно плану, к 1 сентября 2021 школа откроет свои двери для учащихся.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»