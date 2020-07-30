Куйвашев поручил завершить работы в пострадавших от паводка Нижних Сергах к 15 сентября

16:19 | 31.07.2020

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил завершить восстановительные работы в Нижних Сергах, пострадавших от паводка, к 15 сентября.



Евгений Куйвашев осмотрел мосты через реки Серебрянка, Средняя и Заставка, среднюю школу № 1, а также дома на ул. Жукова, передаёт департамент информполитики Свердловской области.



Как сообщил Евгений Куйвашев, итоги проведения работ подведут в сентябре. К тому времени также, по словам губернатора, должен быть готов «задел на перспективу» – проектирование дорог, восстановление разрушенного объекта благоустройства на перекрёстке ул. Ленина и Жукова.



Отмечается, что местные жители удовлетворены темпом аварийно-восстановительных работ и поддержкой региональных властей. Губернатор поручил ответственным органам власти перечислить людям положенные выплаты в течение ближайших трёх дней, а также уделить особое внимание пожилым жителям, которые не пользуются банкоматами.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»