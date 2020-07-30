Советником главы Екатеринбурга по особым поручениям назначен Александр Григорьев

15:53 | 31.07.2020

Фото: Екатеринбург.рф

На должность советника главы Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Александра Григорьева, передаёт официальный портал города.



Григорьев родился в 1981 году во Владивостоке. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт. Офицер-подводник. С 2003 по 2020 год Григорьев проходил военную службу на ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Екатеринбург» в званиях от лейтенанта до капитана второго ранга, занимал должность заместителя командира по военно-политической работе.



Александр Александрович женат, воспитывает сына и дочь. Увлекается лёгкой атлетикой.



Какие именно "особые" поручения будет выполнять Григорьев, на сайте администрации города не уточняется.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»